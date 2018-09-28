Проблему неприятного запаха минимизировали на Павловском тракте в Барнауле

Фото: barnaul.org

Барнаульский водоканал завершил работы по подключению домов №№ 209, 213 и 215 на Павловском тракте к канализационной насосной станции (КНС) № 20. Данное мероприятие является первым в числе тех, что призваны минимизировать проблемы неприятного запаха в жилом районе.

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Прочее Проблему неприятного запаха минимизируют на Павловском тракте в Барнауле

Ранее сообщалось, что канализование трех указанных многоэтажек осуществлялось через частную станцию и лишь затем сточные воды попадали на КНС №20, обслуживаемую барнаульским водоканалом, и далее – на очистные сооружения.

В марте текущего года владелец частной КНС остановил ее. Это обернулось выходом стоков на поверхность и усилением неприятного запаха.

В итоге городские власти и водоканал приняли решение исключить частную станцию из процесса транспортировки стоков от жилых домов.

За три месяца была оборудована специальная камера, установлен насос шведского производства, а также проложена дополнительная сеть водоотведения, по которой стоки приходят на очистку. Стоимость работ составила 2,5 ммиллиона рублей.

Гендиректор водоканала Дмитрий Масловский отметил, что 26 сентября модульная КНС была запущена в работу, а излив сточных вод на поверхность прекращен.