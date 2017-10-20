Проблемы с теплоснабжением в Алтайском крае решены – власти

Теплоснабжение всех объектов жилищного фонда и социальной сферы Алтайского края осуществляется в штатном режиме. Тепловой режим соответствует температурным графикам. Об этом сообщили ИА "Амител" в Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края в ответ на запрос по поводу многочисленных жалоб жителей региона на отсутствие тепла в домах, школах и детских садах. Напомним, жалобы в редакцию поступали от жителей Романовского, Солонешенского, Немецкого и других районов.

"Отопительный период начат во всех муниципальных образованиях края. В процессе запуска производилась регулировка и наладка систем теплоснабжения в соответствии с техническими регламентами. Во время настройки систем имели место нарушения теплового режима, которые связаны с проведением указанных работ", - говорится в сообщении, поступившем 19 октября 2017 года.

Немецкий национальный район

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Согласно распоряжению районной администрации, в Немецком национальном районе отопительный сезон должен был начаться с 29 сентября 2017 года. Задержка с подачей тепла произошла, согласно ответу из министерства, в трех селах района: Кусак, Редкая Дубрава и Николаевка. Причиной этого власти называют ремонт котельного оборудования и строительство новых модульных котельных.

"В селе Кусак стоимость выполненных работ составила 2,1 млн рублей, в связи с проведением вышеуказанных работ тепло в 310 домов, школу, детский сад и дом культуры подано 04.10.2017. В с. Редкая Дубрава стоимость выполненных работ составила 5 млн рублей, в связи с проведением вышеуказанных работ тепло в школу, детский сад и объект культуры подано 12.10.2017", - говорится в ответе ведомства.

Напомним, 10 октября в редакцию ИА "Амител" обратились жители села Кусак, сообщив, что в домах холодно, а в школе в классах всего 9 градусов выше нуля. Из-за холода школу грозили даже закрыть.

В селе Николаевка в рамках краевой адресной инвестиционной программы в 2017 году была построена модульная котельная стоимостью 5,6 млн рублей.

"В связи с проведением строительно-монтажных и пусконаладочных работ отопление в школу, детский сад и дом культуры в полном объеме подано 16.10.2017", - отмечают власти края.

Шипуновский район

Согласно распоряжению администрации Шипуновского района, отопительный сезон здесь начат с 25 сентября. Однако, как сообщали жители райцентра, это произошло не везде. В правительстве края поясняют, что в селе Шипуново нарушения теплового режима были вызваны капитальным ремонтом теплосетевого комплекса, в том числе котельных и тепловых сетей.

"С 04.10.2017 теплоснабжение от данных котельных осуществляется в штатном режиме", - утверждают в Минстройтрансе.

Мамонтовский район

Здесь, опять же согласно распоряжению администрации района, отопительный сезон начат с 25 сентября 2017 года.

Однако, согласно ответу из министерства, пять домов, детский сад и школа села Мамонтово получили тепло с 8 октября. Причина - капитальный ремонт котельной № 4 по ул. Садовой, 9б с переключением мощностей от котельной № 7 по ул. Партизанской, 162а в с. Мамонтово. Общая стоимость выполненных работ составила более 26 млн рублей.

Что касается села Шумановка, то, как пояснили власти, здесь теплоснабжение осуществляется от паровой котельной, "запуск которой является сложным технологическим процессом". В результате с 29 сентября в связи с отладкой системы теплоснабжения наблюдались нарушения теплового режима. Но с 4 октября 2017 года котельная работает в штатном режиме.

"Теплоснабжение 100 домов и 4 социально значимых объектов осуществляется в полном объеме", - говорится в официальном сообщении регионального министерства.

Романовский район

В селе Романово Романовского района отопительный сезон также начался не с 21 сентября, как было заявлено в распоряжении, а с 4 октября, как отмечают в министерстве.

Причиной называют работы по реконструкции котельной № 5 и замена 0,4 км тепловых сетей в Романово. Стоимость выполненных работ составила 12,4 млн рублей.

Солонешенский район

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Согласно официальному заявлению властей края, администрация этого района еще 15 сентября распорядилась начать отопительный сезон с 21 сентября.

"Учитывая износ основного оборудования котельной №3 и тепловых сетей в с. Солонешное, в рамках краевой адресной инвестиционной программы в 2017 году генеральной подрядной организацией ООО "Рост" завершен частичный ремонт оборудования котельной № 3. Стоимость выполненных работ составила 1,2 млн рублей. В связи с выполнением вышеуказанных работ теплоснабжение 9 домов, школы, детского сада и трех объектов культуры осуществляется с 02.10.2017", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, что корреспонденту ИА "Амител" в солонешенской школе сообщили, что отопление здесь включили под вечер 3 октября. Напомним также, что в этот же день во время Медиалога губернатор Алтайского края Александр Карлин сообщил, что после публикации на портале Amic.ru дал поручение разобраться с этим вопросом более детально.