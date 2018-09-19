Прочь: закон о выборах на Алтае очистят от открепительных удостоверений

Понятие "открепительное удостоверение" на выборах сотрут из закона Алтайского края. Такая возможность избирателям не предлагается с 2016 года, а потому ее за ненадобностью вычеркивают. Поправки в Кодекс региона о выборах рассмотрят на сессии краевого Заксобрания в четверг, 27 сентября.

"Законопроектом предлагается исключить из Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве нормы об открепительных удостоверениях, так как с введением процедуры голосования по месту нахождения на федеральных и региональных выборах голосование по открепительным удостоверениям не проводится", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В последний раз открепительные применялись на выборах в Госдуму и АКЗС в 2016 году. В 2017 году на выборах в Барнаульскую гордуму и на других местных выборах на смену открепительным пришло досрочное голосование. А в марте 2018-го на выборах президента и сентябре 2018 года на губернаторских выборах работала уже новая "фишка" — голосование по месту нахождения. Для этого нужно было написать заявление о невозможности голосовать по прописке. При этом участок можно было выбрать любой в пределах уровня выборов.