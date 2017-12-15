Продавец бытовой техники массово обманывал покупателей в Барнауле
Мужчина обещал, что клиенты получат товар в "ближайшее время"
15 декабря 2017, 15:21
Фото: probomond.ru
Продавец бытовой техники в Барнауле приговорен к колонии строгого режима за массовый обман покупателей.
Как сообщили в краевой прокуратуре, злоумышленник работал в одном из магазинов краевой столицы. Мужчина брал у покупателей денежные средства в счет оплаты приобретенного товара.
Деньги он похищал, а клиентам заявлял, что их техника будет им доставлена в ближайшее время.
Жертвами обмана продавца стали 27 человек. Свою вину мужчина признал полностью.
Суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима.
Комментарии
Новости партнеров