Продавец бытовой техники массово обманывал покупателей в Барнауле

Фото: probomond.ru

Продавец бытовой техники в Барнауле приговорен к колонии строгого режима за массовый обман покупателей.

Как сообщили в краевой прокуратуре, злоумышленник работал в одном из магазинов краевой столицы. Мужчина брал у покупателей денежные средства в счет оплаты приобретенного товара.

Деньги он похищал, а клиентам заявлял, что их техника будет им доставлена в ближайшее время.

Жертвами обмана продавца стали 27 человек. Свою вину мужчина признал полностью.

Суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима.