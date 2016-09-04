Продажа дивана обернулась для жителя Славгорода кражей 25 тысяч рублей

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Полицейские устанавливают личность неизвестных, которые обманным путем похитили 25 тысяч рублей у жителя Славгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

26-летний молодой человек разместил в интернете объявление о продаже дивана. В этот же день ему позвонил неизвестный, который, якобы, был готов купить мебель. После расспросов о диване звонивший заявил, что прямо сейчас внесет всю сумму, и попросил продавца назвать все данные банковской карты. Молодой человек так и поступил, а затем с его счета были списаны 25 тысяч рублей.

По факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, возбуждено уголовное дело. Мошеннику грозит штраф до трехсот тысяч рублей или до пяти лет тюрьмы.

Полицейские установили, что номер звонившего зарегистрирован в Кемеровской области.

Правоохранители напоминают, что не нужно назвать неизвестным персональные данные банковских карт, а также выполнять все их указания.