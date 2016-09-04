Продажа дивана обернулась для жителя Славгорода кражей 25 тысяч рублей
Мошенник попросил 26-летнего молодого человека назвать все данные банковской карты и украл с его счета указанную сумму
Фото: ptzgovorit.ru
Полицейские устанавливают личность неизвестных, которые обманным путем похитили 25 тысяч рублей у жителя Славгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
26-летний молодой человек разместил в интернете объявление о продаже дивана. В этот же день ему позвонил неизвестный, который, якобы, был готов купить мебель. После расспросов о диване звонивший заявил, что прямо сейчас внесет всю сумму, и попросил продавца назвать все данные банковской карты. Молодой человек так и поступил, а затем с его счета были списаны 25 тысяч рублей.
По факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, возбуждено уголовное дело. Мошеннику грозит штраф до трехсот тысяч рублей или до пяти лет тюрьмы.
Полицейские установили, что номер звонившего зарегистрирован в Кемеровской области.
Правоохранители напоминают, что не нужно назвать неизвестным персональные данные банковских карт, а также выполнять все их указания.