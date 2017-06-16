Продолжается строительство жилого комплекса "Демидов Парк" в Новоалтайске

Строительство жилого комплекса "Демидов Парк", который находится в Новоалтайске, продолжается в соответствии с графиком "дорожной карты".

Об этом рассказал директор ООО "Аспект" Владимир Шрамко.

"Основные работы идут во втором доме, в первых пяти секциях. В первой, второй и третьей идет заполнение корпуса – кладка межкомнатных и межквартирных стен. Выкладываются также вентиляционные каналы. В 4 и 5 секциях, где эти работы уже завершены, строители монтируют внутренние инженерные сети", - комментирует Владимир Шрамко.

Параллельно ведутся фасадные работы: устанавливают и утепляют балконные витражи, монтируют керамогранит. В 4 и 5 секциях вставляют окна.

На территории объекта укладываются трубы канализации. Идет подготовка к закладке фундамента для модульной газовой котельной. Корпус самой котельной сейчас изготавливается на заводе.

Временный управляющий компании ООО "Аспект", которая является застройщиком жилого комплекса "Демидов Парк", Олег Меркер рассказал, что на объекте ведутся работы на сумму более 60 млн рублей. Он одобрил несколько документов: на установку внешней и внутренней канализации, сети отопления и на кладку стен в квартирах. Все сметы были проверены независимой экспертизой. Они подтвердили, что стоимость заявленных работ в пределах рыночных цен.

Также Олег Меркер дал добро на возведение котельной, без которой сдача объекта будет невозможна.

Проектная декларация размещена на сайте http://demidov-park.ru/core/files/dekl_14_06_17.pdf

Сайт http://demidov-park.ru