Продуктовая корзина в Алтайском крае подорожала сильнее, чем в других регионах Сибири

В Алтайском крае с начала года минимальный продуктовый набор подорожал сильнее, чем в других регионах Сибири. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Во всех регионах СФО рост составил от 9 до 13%, а в Алтайском крае – 13,2% (до 4694 рублей).

В минимальный продуктовый набор входят 33 наименования товаров, среди которых хлеб, макароны, крупы, молочная продукция, овощи, рыба и мясо.

Средняя стоимость корзины по Сибири составляет 5007 рублей. Дороже всего набор обойдётся жителям Красноярского края – 5671 рубль, дешевле всего – Омской области (4266 рублей).