Продюсер "Ласкового мая" призвал артистов не ехать в Барнаул

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин резко раскритиковал действия прокуратуры, запретившей проводить мероприятия в спорткомплексе "Темп" в Барнауле незадолго до концерта "Дискотека СОЮЗ", который из-за этого не состоялся.

В своем Instagram он призвал артистов не приезжать в Алтайский край, почему-то назвав его "республикой".

"Бедные люди, которые живут в Алтайском крае, в городе Барнауле, – написал Разин. – Конкретно я еще раз призываю всех артистов: не попадитесь, как наши звезды, и не потерпите огромный крах из-за разочарования в этой республике".

По его словам, звездный состав, в который вошли Александр Добрынин, Кай Метов, Татьяна Овсиенко, а также группы "Божья Коровка", "Ласковый май", "Мечтать" и "Фристайл", вынуждены были приехать ради концерта и возвращаться из региона за свой счет, так и не выступив перед барнаульцами.

"Не дали нам провести концерт, встретиться с людьми, 7000 человек не пустили во дворец", – огорчается Разин.

Тем не менее он призывает барнаульцев не сдавать билеты на мероприятие, а прийти с ними на "Дискотеку СОЮЗ" 20 или 21 сентября 2019 года. Именно на эту дату перенесено мероприятие с участием московских музыкальных коллективов.

Напомним, ранее спорткомплекс "Темп" (проезд 1-й Балтийский, 9) был признан не соответствующим требованиям пожарной безопасности граждан при проведении массовых мероприятий. Из-за этого с 21 июня концерты там запрещены.