Проект "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле выполнили на 99%

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Работы, предусмотренные проектом "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле, выполнены на 99%, сообщили в пресс-центре городской администрации.

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Прочее Подрядчик провалил сроки реконструкции моста через Пивоварку в Барнауле

В мэрии уточняют, что в краевой столице для полного завершения всех намеченных планов осталось заасфальтировать небольшой участок тротуара и укрепить откосы на мосту через Пивоварку на улице Матросова. Напомним, что этот объект сдается с опозданием.

Всего в рамках приоритетного проекта в Барнауле было отремонтировано 33 улицы.

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В настоящее время, как указывают в мэрии, согласовано выделение федеральных средств на продолжение реализации проекта в следующем году.

Так, в 2018-м в краевой столице запланирован ремонт 41 дороги.