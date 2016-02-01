Проект "Кот Барсик" не принадлежит каким-либо политическим силам – авторы

Не унимается кот Барсик. Назначение сити-менеджера Барнаула состоялось еще в конце прошлого года, а проект возник именно под этот процесс. Вот уже новый год, а коту то письма приходят из посольства США в Москве, то он собрался в Госдуму, то критикует козла Тимура из приморского сафари-парка. Один из авторов этого проекта под ником "Алтайский Сеятель" рассказал или почти рассказал корреспонденту ИА "Амител", что происходит и когда все это кончится.

– Почему вы не рассказываете, что вы за команда, кто вы такие? Вы имеете отношение к какой-либо политической силе? Когда планируете "открыть карты"?

– Анонимность нашей команды связана с тем, что нашим работодателям вряд ли понравится наше увлечение. К сожалению, не все любят кота Барсика так, как любим его мы. В сегодняшнее экономически сложное время не хотелось бы терять работу. Но для вас мы готовы немножко приоткрыть завесу тайны. Средний возраст избирательного штаба Барсика – 27 лет, нас пять человек, не все живут в Барнауле, еще в Москве и Новосибирске. Мы не имеем отношения к какой-либо политической силе, но у каждого есть свои политические взгляды, в целом схожие с взглядами нашего котейки. Мы работаем в разных сферах, но все далеки от журналистики и PR.

– Кот зарегистрирован в проекте "Единой России" "Кандидат". Он создан как для потенциальных кандидатов в Госдуму и региональные парламенты, так и для журналистов, например. Речь идет все же о ГД?

– Кот Барсик давно уже не "прикол", и мы всерьез переживаем за его судьбу и помогаем ему стать публичным политиком и медийной личностью. Нашего кота часто сравнивают с коллегами из-за рубежа, которые являются туристическими символами городов. Но Барсик их превзошел, он стал символом обновления, честности и открытости власти. Наш Барсик – такой единственный в мире и всерьез претендует на участие в политике. Именно с этим связана его регистрация в проекте "Кандидат". В ближайших планах – участие в выборах в Госдуму.

С какой политической силой – пока решение не принято. Те предложения, которые к нам поступают на сегодняшний момент, нас не устраивают. Мы готовы к диалогу и сотрудничеству со всеми конструктивными политическими силами. Также мы не отказываемся от варианта, когда Барсик возглавит собственную политическую партию. Кстати, его политические успехи уже стали причиной того, что некоторые четвероногие начали копировать его поступки. Например, недавно объявили, что всем известный козел Тимур также собрался в Госдуму и в настоящее время ищет себе подругу.

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– Но что кот-кандидат может предложить? Это ведь все-таки много шире, чем предложения заниматься приютами для бездомных животных Барнаула.

– У Барсика, в отличие от козла, все серьезно: готовится собственная предвыборная программа. Главный акцент в ней будет сделан на антикоррупционные меры. В паблике "Алтай Онлайн" мы проводили опрос о том, какие наиболее острые проблемы Барнаула нужно решать в первую очередь. Абсолютное большинство назвали главной проблемой коррумпированность местных властей. И похожие настроения людей можно встретить во многих муниципалитетах региона.

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– Документ якобы из посольства США в Москве сделан вами? Вы понимаете, что эта история с поддельным документом не придает проекту "Кот Барсик" позитивного имиджа, даже наоборот?

– Ситуацию с письмом мы уже комментировали и нам нечего добавить. Это "письмо от американского посла Теффта" действительно оказалось ненастоящим, но придумали его не мы. Оно пришло нам на почту, и у нас сразу возникло подозрение, что оно ненастоящее. Мы решили его опубликовать, чтобы, во-первых, посмотреть, насколько это может быть интересно СМИ, а во-вторых, чтобы узнать – фейк это или нет. Именно СМИ нам помогли выяснить, что письмо поддельное. Не думаем, что этот инцидент как-то резко негативно отразился на имидже Барсика.

– "Кот Барсик" – это ведь случайно возникший проект? Что дальше? Хотите его продать?

– Конечно, когда Барсик появился, никто не думал, что он станет настолько популярным. Он появился случайно, чтобы разбавить невзрачный список претендентов на пост сити-менеджера Барнаула. Однако сегодня это уже полноценный политик с собственными взглядами и поддержкой людей. О нем куда больше известно гражданам, чем про многих политиков с человеческим лицом. Недавно был опубликован рейтинг медийности депутатов, который наглядно показывает, что нас окружает огромное количество народных избранников, о которых вообще ничего неизвестно. Зачем они избираются и чем занимаются – непонятно.

Что будет дальше с Барсиком, трудно прогнозировать, это зависит от множества факторов. Одно можно сказать определенно: кот будет активно участвовать в политической жизни страны. Мы видим его в качестве современного политика-блогера, открытого для общения с избирателями и СМИ. Еще раз хотелось бы поблагодарить журналистов за искренний интерес к политической деятельности Барсика. Мы всегда открыты к сотрудничеству и совместным проектам.

Продавать кота никто не собирается – Барсика нельзя купить, с ним можно только выстроить взаимодействие. А вот представляет ли интерес Барсик для какой-либо из политических партий, лучше поинтересоваться у самих партий.

– Какова цель проекта, как планируете поддерживать к нему интерес?

– С помощью Барсика мы пытаемся хоть как-то разнообразить скучную и однообразную российскую политическую жизнь, оживить избирательный процесс. Несменяемые лидеры партий, делающие похожие заявления, все меньше интересны людям, особенно молодежи. Мы считаем, что политическую жизнь в стране можно сделать более интересной и яркой. Внимание к Барсику не будет ослабевать, если он будет делать яркие заявления и совершать неординарные политические шаги. В этом направлении мы и будем двигаться.