Проект охраны зон сереброплавильного завода в Барнауле примут через 30 дней

Фото: Михаил Хаустов

Специальная экспертная комиссия закончила разработку проекта охраны исторических памятников Барнаульского сереброплавильного завода. С документом можно ознакомиться на официальном сайте правительства Алтайского края.

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В документе на 100 страницах сообщены все рекомендации, а также содержится информация о том, как будут разделены будущие зоны. Также в документе говорится об исторической важности объекта для столицы Алтайского края. Проект подготавливала "Архитектурно-реставрационная мастерская" под руководством Екатерины Шаповаленко.

В итоге Управление госохраны объектов культурного наследия в течение 30 рабочих дней, начиная с 10 августа, будет анализировать полученные замечания и предложения.

Разработчик провел комплексные исторические исследования, выделил семь памятников архитектуры и окружающую их территорию в отдельную охраняемую зону. Проект зон охраны определяет территории, где будет возможно строительство. Сейчас он находится на стадии обсуждения.

Напомним, что новым собственником исторического комплекса стала компания "Матч". Владельцы завода уже заявили, что часть территории и объектов планируется сделать коммерческими. При этом новые собственники подчеркнули, что намерены соблюдать и социальные интересы.