Проект по избавлению Барнаула от пробок подешевел в четыре раза

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Комплексную схему организации дорожного движения в Барнауле разработает компания из Санкт-Петербурга, которая готова сделать это за 2,9 миллиона рублей.

Таким образом, первоначальная стоимость контракта, заложенная в размере 12 миллионов рублей, упала более чем в четыре раза.

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В материалах на сайте госзакупок отмечается, что победителем соответствующего аукциона вышло ООО "СПБ-Энерготехнологии". Самую жесткую конкуренцию в рамках тендера этой компании составляло ООО "Агентство дорожной информации РАДАР".

Однако эта фирма скинула цену до 2,96 миллиона рублей, и в итоге контракт городские власти заключат с уже обозначенным подрядчиком.

Ранее портал Amic.ru информировал, что подрядчик должен создать комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД) до 30 апреля 2018 года. В администрации Барнаула подчеркивали, что проект будет приниматься только после рассмотрения на городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Разработку КСОДД комментировал сити-менеджер краевой столицы Сергей Дугин, который указал на то, что схема позволит повысить пропускную способность на улично-дорожной сети города, увеличить скорость транспортного потока, повысить безопасность дорожного движения.

При разработке КСОДД будет учитываться динамика транспортных потребностей города. Также в рамках реализации проекта должна быть создана компьютерная транспортная модель города.

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