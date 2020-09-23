Проезд в общественном транспорте Барнаула может подорожать с ноября

Проезд в общественном транспорте может подорожать в Барнауле уже с 1 ноября. Окончательно решение будет принято на специальном заседании Координационного совета по ценообразованию, которое пройдет 24 сентября. Но, как сообщили amic.ru представители нескольких крупных барнаульских перевозчиков, вопрос повышения стоимости проезда в краевой столице уже практически решен.

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Насколько повысят тариф?

Как надеются перевозчики, стоимость билета в автобусах и электротранспорте 1 ноября составит 26 рублей, а в маршрутках – 28 рублей. Для обладателей специальной транспортной карты проезд будет дешевле на 2 рубля от установленного тарифа. Таких в столице края несколько десятков тысяч человек: в основном школьники и студенты.

Перевозчики объясняют, что без индексации тарифа невозможно платить высокие зарплаты водителям и кондукторам, которые не готовы работать за 18-20 тысяч рублей в месяц. Власти Барнаула согласны с этими аргументами, но на прошлом совете не смогли договориться с перевозчиками в вопросе проездных билетов для льготных пассажиров. В мэрии настаивают, что количество поездок у такой категории граждан не должно быть ограничено. К этому вопросу вновь вернутся на совещании 24 сентября. Но обе стороны понимают, что оттягивать повышение нельзя. Даже несмотря на не самые лучшие времена для экономики страны и края.

Что говорят в мэрии?

Там подтвердили, что Координационный совет состоится 24 сентября. Из-за "ковидных" ограничений он пройдет без журналистов. О результатах совещания сообщат на сайте администрации Барнаула.

Что говорят перевозчики?

О том, что необходимость повышения тарифов, прежде всего, вызвана ростом цен на топливо, ГСМ и запасные части. Особенно подорожали запчасти импортного производства – в полтора раза из-за падения рубля. А почти 90% всего автопарка в Барнауле – иностранные автобусы. В то же время в последнее время транспортники отмечают существенное снижение пассажиропотока. Перевозчики утверждают, что значительно выросла в компаниях и текучка кадров: с начала года она составила около 40%. Водители уходят работать в другие отрасли, где заработная плата в два или три раза больше. Да и кондукторы не готовы стоять на ногах по 12 часов в смену за 18-20 тысяч рублей.

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Прочее Ждать ли повышения цены за проезд в Барнауле и когда это может произойти?

По словам директора предприятия "Евробус-Плюс" Романа Арапова, перевозчики ждут не дождутся, когда повысят тариф. Изначально это должно было произойти с октября.

При этом Арапов подчеркивает, что кардинальных изменений в сфере перевозок при новом тарифе не будет. Все дополнительные средства уйдут исключительно на зарплату сотрудникам и на закупку автозапчастей. Об обновлении автопарка пока не приходится даже мечтать. Для этого нужна помощь государства. Такой опыт уже есть у соседних Омской и Кемеровской областей, где закупили сотни новых автобусов на миллиарды рублей. Своими силами сделать алтайские перевозчики этого не смогут. В таком случае тариф придется повысить до 35 рублей, но власти города на такие кардинальные меры не пойдут.

"Считаем дни до повышения. Мы очень рассчитываем на эти деньги", – пояснил Арапов.

Руководитель другого крупного перевозчика на условиях анонимности пояснил, что в этой ситуации заложниками становятся сами барнаульцы. Некоторые автобусы на маршрутах, которые обслуживает его компания, просто нерентабельны. Со следующего года придется всем городским перевозчикам заплатить дополнительные средства на установку тахографов и онлайн-касс. Это миллионы рублей. В других регионах, например, эти затраты компенсирует государство.

Более подробно о ситуации в отрасли можно узнать в программе "Переговорка" с исполнительным директором ассоциации автоперевозчиков Барнаула Николаем Долженко. Там он объяснил, почему компании не в состоянии закупать новые автобусы, а сделать общественный транспорт комфортным может только государство. За собственные средства. Также Николай Долженко рассказал о разваливающихся автобусах и почему власти Барнаула должны отказаться от использования маршруток.

Когда в последний раз повышали тариф?

В последний раз цены меняли в январе 2019 года, когда проезд в общественном транспорте Барнаула подорожал до 23 рублей, в маршрутках – до 25 рублей. Для обладателей транспортных карт стоимость билета стала самой низкой: 21 рубль за поездку. После этого тарифы не менялись.