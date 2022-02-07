Профессии будущего. Как в Барнауле зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей в месяц

Сфера IT занимает ведущие позиции по уровню окладов на российском рынке

7 февраля 2022, 07:01

Сфера IT — одна из самых привлекательных для трудоустройства, ведь она занимает лидирующие позиции по уровню окладов на российском рынке. Многие жители регионов только мечтают о том, чтобы зарабатывать 100 тысяч рублей, а для айтишников это привычный уровень оплаты.

При этом для большинства людей сфера IT остаётся одной из самых сложных и закрытых: многие просто не знают, с чего начать. Разобраться в этом вопросе поможет компьютерная академия “Шаг”, которая приглашает всех желающих на открытую презентацию “Как стать программистом?”.

На встрече эксперты компьютерной академии “Шаг” расскажут:

  • — о пошаговом алгоритме трудоустройства в IT;
    — что должен знать и уметь специалист, чтобы гарантированно устроиться на работу;
    — на какую зарплату и карьерные возможности можно рассчитывать;
    — о семи самых востребованных профессиях будущего;
    — о пяти технологиях, которые никогда не оставят вас без работы;
    — о восьми убедительных причинах стать айтишником;
    — о семи важных показателях хорошего учебного заведения.

Вы также сможете задать свои вопросы специалистам и преподавателям академии.

В компьютерной академии “Шаг” вы сможете получить такие профессии, как:

  • — frontend-разработчик;
    — fullstack-разработчик;
    — backend-разработчик на технологиях Java и .NET;
    — разработчик компьютерных игр;
    — разработчик Windows-приложений;
    — разработчик мобильных приложений под Android;
    — С++ разработчик;
    — графический и веб-дизайнер.

После обучения студенты получают диплом международного образца на двух языках.

Открытая презентация “Как стать программистом?” — это отличная возможность поближе познакомиться с академией и определиться с выбором учебного заведения и профессий будущего.

Количество мест ограниченно. Зарегистрироваться на мероприятие или получить консультацию можно по телефону: 8 (3852) 72-14-10 или через форму на сайте академии.

Компьютерная академия “Шаг”
Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Тел: 8 (3852) 72-14-10
WA: 906-966-5347
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