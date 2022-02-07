Профессии будущего. Как в Барнауле зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей в месяц

Сфера IT — одна из самых привлекательных для трудоустройства, ведь она занимает лидирующие позиции по уровню окладов на российском рынке. Многие жители регионов только мечтают о том, чтобы зарабатывать 100 тысяч рублей, а для айтишников это привычный уровень оплаты.

При этом для большинства людей сфера IT остаётся одной из самых сложных и закрытых: многие просто не знают, с чего начать. Разобраться в этом вопросе поможет компьютерная академия “Шаг”, которая приглашает всех желающих на открытую презентацию “Как стать программистом?”.

На встрече эксперты компьютерной академии “Шаг” расскажут:

— о пошаговом алгоритме трудоустройства в IT;

— что должен знать и уметь специалист, чтобы гарантированно устроиться на работу;

— на какую зарплату и карьерные возможности можно рассчитывать;

— о семи самых востребованных профессиях будущего;

— о пяти технологиях, которые никогда не оставят вас без работы;

— о восьми убедительных причинах стать айтишником;

— о семи важных показателях хорошего учебного заведения.

Вы также сможете задать свои вопросы специалистам и преподавателям академии.

В компьютерной академии “Шаг” вы сможете получить такие профессии, как:

— frontend-разработчик;

— fullstack-разработчик;

— backend-разработчик на технологиях Java и .NET;

— разработчик компьютерных игр;

— разработчик Windows-приложений;

— разработчик мобильных приложений под Android;

— С++ разработчик;

— графический и веб-дизайнер.

После обучения студенты получают диплом международного образца на двух языках.

Открытая презентация “Как стать программистом?” — это отличная возможность поближе познакомиться с академией и определиться с выбором учебного заведения и профессий будущего.

Количество мест ограниченно. Зарегистрироваться на мероприятие или получить консультацию можно по телефону: 8 (3852) 72-14-10 или через форму на сайте академии.

Компьютерная академия “Шаг”

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

WA: 906-966-5347