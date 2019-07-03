Профессор из Италии расскажет студентам о бизнес-взаимодействии России и Европы

Антонио Фаллико – профессор, президент ассоциации "Познаём Евразию", председатель Совета директоров АО "Банк Интеза".

На встречу с иностранным экспертом приглашается студенческая молодежь, профессорско-преподавательский состав алтайских учебных заведений, эксперты в области мировой и отечественной экономики, представители СМИ.

Мероприятие состоится в конференц-зале главного корпуса АлтГТУ (пр. Ленина, 46) 8 июля 2019 года в 11:00. Тема встречи – "Роль России на международной арене: экономические и геополитические измерения".

У присутствующих будет возможность в прямом диалоге обменяться мнениями с экспертом по актуальным экономическим темам, в частности обсудить вопрос о взаимодействии российского и европейского бизнеса в условиях действия антироссийских санкций.

А 9 июля в Барнауле состоится первый Российско-итальянский семинар "Россия и Италия: искусство инноваций", организованный ассоциацией "Познаём Евразию" и банком "Интеза". На обсуждение выносятся темы: "Продовольствие: производство, переработка и реализация" и "Туризм: развитие уникальных территорий". Семинар пройдет при поддержке правительства Алтайского края.

Семинар призван расширить возможности для активного взаимодействия предпринимателей из России и Италии, позволить из первых рук получить информацию о возможностях совместной работы предпринимателей двух стран в промышленной и финансовой областях, в научно-технической сфере, в вопросах построения совместного бизнеса – от проекта до его реализации.