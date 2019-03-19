Профработы: Воду отключат в сотнях домов в Барнауле 19 марта

Ограничения водоснабжения из-за плановых профилактических работ на водопроводе сегодня, 19 марта, коснутся сотен домов в частном секторе Барнаула, сообщает городская администрация.

В частности, из-за промывки башни артезианского водозабора в Затоне без воды с 9:00 до 16:00 останутся жители следующих улиц: 2-я Озерная (дома на нечетной стороне №№ 3-45, на четной №№ 2-24), Бобровская (1-99, 2-72), Затонская (2-82, 1-51), Лоцманская (2-44, 3-25), Озерная (5-93, 2-28), Пароходная (1-57, 2-34), Проточная (1-61) и Сенная (4-18, 3-7).

Аналогичная мера коснется переулков Лодочный (4-10, 1-3а), Перевозный (1-9, 2-6) и Рыбацкий (2-12, 5-15).

Также в 9:00 начнут менять задвижку на водопроводной сети на улице Ядринцева. Работы продлятся до 18:00.

На это время перекроют холодную воду на улицах Песчаная (178а-202, 179-199), Челюскинцев (№76 и №76а) и Ядринцева (№87, №89 и №91а), а также в переулках Магистральный (2-17), Песчаный (№201) и Революционный (№92 и №94).

Мероприятия по замене задвижек в барнаульском поселке Авиатор приведет к перекрытию холодного водоснабжения с 9:30 до 18:00.

Эта мера коснется улиц Васильковая (1-24), Дружбы (1-20), Рябиновая (1-24), Смоленская (29-46) и Тверская (1-38), а также переулка Липовый (№2а, 4, 8 и 10).

Кроме того, с 10:00 до 18:00 по такой же причине отключат холодную воду у жителей улиц 2-я Строительная (34-62) и Путейская (№41, 43 и 134-144).