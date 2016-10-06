Прогноз погоды на выходные: ясно, жарко и весело в аквапарке

Купание можно назвать одним из самых естественных и полезных физических упражнений для человека. Во время плавания задействуются все группы мышц, чего практически невозможно добиться при других физических нагрузках. Давление воды на тело оказывает массажный эффект, в кровь выделяется гормон радости. После водных процедур человек чувствует себя расслабленным и счастливым. Понятно, почему мы так любим плавать!

Приятно, что для того, чтобы вдоволь поплавать и покататься на водных аттракционах, жителям Сибири осенью не обязательно ехать за границу и тратить на это много денег и времени. В Барнауле эти удовольствия круглый год доступны в аквапарке.

Почему сюда стоит пойти?

Аквазона

В барнаульском аквапарке идеальный бассейн для себя найдет каждый, ведь здесь их целых четыре. Огромный бассейн площадью 652 кв. м подойдет любителям длинных заплывов, а волновой порадует тех, кто скучает по морю. Маленьких посетителей в аквапарке ждет детский бассейн глубиной 60 см, где ребята могут кататься на надувных игрушках и веселиться под фонтанчиками. Есть здесь и искусственное озеро для гостей, которые любят созерцательный и медитативный отдых.

В аквапарке всегда слышен веселый смех и всплески воды, так как для посетителей всех возрастов тут созданы интересные аттракционы — от маленьких и безопасных горок для малышей до экстремальных труб, по которым можно промчаться со скоростью до 40 км/час. Есть даже горка, с которой можно скатиться всей семьей или большой компанией. Заряд положительных эмоций гарантирован!

Релакс-зона

Если детям практически круглосуточно нужно веселье и активный отдых, то взрослым иногда хочется просто расслабиться и снять стресс. Убежать от суеты и хлопот, посвятить хотя бы час только себе можно в Relax-зоне аквапарка. В атмосфере покоя и неги, поддерживаемой тонкими ароматами благовоний, вы сможете насладиться массажем эбонитовыми палочками или травяными мешочками, пройти стоун-терапию, испытать необычные и новые ощущения от фиш-пилинга в бассейне с водопадом. Настоящий китайский чай подберут под ваше настроение — бодрящий днем или расслабляющий вечером. Время в Relax-зоне станет отличным подарком себе или близкому человеку.

СПА-зона

К сожалению, осень — это не только приятный шелест опадающей листвы, но и сезон простуд, стресс от уменьшающегося светового дня и похолодания и более скудный рацион. Чтобы справиться с этим, недостаточно самовнушения. Нужно заняться оздоровлением и найти новые способы порадовать себя.

Все условия для этого есть в SPA-зоне аквапарка. Здесь вы сможете уделить время профилактике различных заболеваний, прогревшись в инфракрасной и финской саунах или традиционной турецкой бане — хамаме. Если вы не терпите горячего воздуха, то согреться можно на каменных лежаках с подогревом, эргономичная форма которых разработана для максимального расслабления всех мышц тела. А если захотите взбодриться, то помните, что для этих целей в SPA-зоне всегда работает генератор льда, растирание которым очень полезно для иммунитета, кожи и сосудов. Для здоровья кожи и органов дыхания полезно будет подышать ионизированным воздухом соляной пещеры, а снять отеки и усталость с ног можно в контрастной ванне. Продолжить водные процедуры можно в джакузи, которое не только снимет напряжение, но и поможет нормализовать кровообращение, мягко тонизировать мышцы тела и даже уменьшить целлюлит.

Сколько это стоит?

Посещение аквазоны взрослым будет стоить 700 руб. за два часа и 1100 руб. за весь день в пятницу и 800 руб. и 1200 руб., соответственно, на выходных. Дети старше трех лет могут посетить аквазону за 500 руб. за два часа и 800 руб. за весь день в пятницу, 600 руб. за два часа и 900 руб. за весь день в выходные. Детям до трех лет вход свободный.

До 31 декабря этого года в аквапарке проходит акция "Золотая осень": цена билета для всех составит всего 500 руб. за два часа в любой день по режиму работы.

В Relax-зоне нужно будет заплатить 200-250 руб. за вход и от 200 до 3000 руб. за услуги.

Spa-зона стоит от 750 до 1050 руб. за час в зависимости от дня недели и от того, пойдете ли вы также в аквазону или нет. Два часа обойдутся дешевле.

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251В/2, ТРЦ "Европа" (Как доехать из другого города?)

Телефон: (3852) 202-109

Сайт: akvapark-barnaul.ru

Режим работы:

Аквазона: 12:00 до 23:00 по пятницам, с 10:00 до 23:00 по сб. и вс.

SPA и Relax-зона с 16:00 до 23:00 по пятницам, с 11:00 до 23:00 по сб. и вс.

Читайте о других способах отдохнуть осенью в проекте amic.ru