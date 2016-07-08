Производитель Granmulino возмущен заявлением Роскачества о нарушении ГОСТ

Производитель макаронных изделий "спагетти" под торговой маркой "Гранмулино" ООО "Поспелихинская макаронная фабрика" заявил о своем категорическом несогласии с выводами АНО Роскачество по поводу того, что продукция "Гранмулино" не соответвует требованиям ГОСТ. На предприятии заявили, что возмущены заявлением контролирующего ведомства:

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Прочее Роскачество нашло нарушения в спагетти Granmulino из Алтайского края

"Нас возмущает вывод сделанный АНО Роскачество, о том что наша продукция не соответствует требовании ГОСТ", - говорится в заявлении производителя, поступившем в редакцию ИА "Амител".

На фабрике отмечают, что Роскачеством были отмечены достоинства продукции "Гранмулино", а именно: однотонный цвет без белых вкраплений, не содержат муку мягких сортов пшеницы, отсутствие токсичных веществ, отсутствие лома и крошки в упаковке, влажность и кислотность в пределах нормы.

Но категорически несогласны с недостатками, на которые указывает ведомство: вода мутнеет во время варки и относительно низкая массовая доля белка.

"С данными недостатками мы категорически не согласны", - заявляет производитель и поясняет:

"Заявленное количество белка на упаковке составляет: 10,4 грамма (в 100 гр.), что полностью соответствует требованиям ГОСТ 31743-2012 группа А , высший сорт. Фактический показатель белка, согласно лабораторным испытаниям АНО Роскачество, составляет 11,2 грамма. Нарушений ГОСТа 31743-2012 группа А , высший сорт по показателю массовая доля белка АНО Роскачество не выявлено", - подчеркивают в компании.

Кроме того, Поспелихинская макаронная фабрика ежемесячно отправляет образцы в испытательную лабораторию Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна". Согласно лабораторных испытаний результаты по сухому веществу, перешедшему в варочную воду составляют от 4,5 до 5,2%.

"Согласно ГОСТа 31743-2012 группа А , высший сорт данный показатель не должен превышать 6 ,0%. В макаронных изделиях имеющихся у нас на складе - нет продукции с показателем превышающим требования ГОСТ" - утверждает производитель.

Также в компании подчеркивают, что макаронные изделия под ТМ Гранмулино производятся на оборудовании с низкотемпературной сушкой, что позволяет сохранять полезные свойства зерна. Поэтому макароны этой марки считаются полезным продуктом. Напомним, что макаронные изделия под Торговой маркой "Гранмулино" неоднократно были победителем в программе "Контрольная закупка".

Напомним, что ранее Российская система качества пришла к выводу, что произведенные в Алтайском крае спагетти Granmulino не соответствуют государственному стандарту. Об этом сообщается на сайте утвержденного правительством РФ ведомства. "На упаковке производитель заявил о соответствии продукции ГОСТу, однако в ходе исследования было зафиксировано нарушение государственного стандарта по процентному содержанию сухого вещества, перешедшего в варочную воду", - говорится в сообщении ведомства.