Производитель Granmulino возмущен заявлением Роскачества о нарушении ГОСТ

Поспелихинская макаронная фабрика заявила о несогласии с выводами Роскачество, что "Granmulino" не соответствует ГОСТ

8 июля 2016, 19:14

Производитель  макаронных  изделий  "спагетти"  под  торговой  маркой  "Гранмулино"  ООО  "Поспелихинская  макаронная  фабрика" заявил о своем категорическом несогласии с выводами АНО Роскачество по поводу того, что продукция "Гранмулино" не соответвует требованиям ГОСТ. На предприятии заявили, что возмущены заявлением контролирующего ведомства:

Роскачество нашло нарушения в спагетти Granmulino из Алтайского края

Роскачество нашло нарушения в спагетти Granmulino из Алтайского края

"Нас  возмущает  вывод  сделанный АНО Роскачество, о том что наша продукция  не  соответствует требовании ГОСТ", - говорится в заявлении производителя, поступившем в редакцию ИА "Амител".

На фабрике отмечают, что Роскачеством были отмечены  достоинства продукции "Гранмулино", а именно: однотонный цвет без белых вкраплений, не содержат муку мягких сортов пшеницы, отсутствие токсичных веществ, отсутствие лома и крошки в упаковке, влажность и кислотность в пределах нормы.

Но категорически несогласны с недостатками, на которые указывает ведомство: вода мутнеет во время варки и относительно низкая массовая доля белка.

"С данными   недостатками  мы  категорически не  согласны", - заявляет производитель и поясняет:

"Заявленное  количество  белка на  упаковке  составляет: 10,4 грамма (в 100  гр.), что  полностью  соответствует требованиям ГОСТ 31743-2012 группа А , высший  сорт. Фактический  показатель  белка, согласно лабораторным  испытаниям  АНО  Роскачество, составляет 11,2  грамма. Нарушений  ГОСТа 31743-2012 группа А , высший  сорт по показателю  массовая  доля  белка   АНО  Роскачество  не  выявлено", - подчеркивают в компании

Кроме того, Поспелихинская макаронная фабрика ежемесячно отправляет образцы в испытательную лабораторию Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна".  Согласно  лабораторных  испытаний  результаты по сухому веществу, перешедшему в варочную воду составляют от 4,5 до 5,2%.

"Согласно  ГОСТа 31743-2012 группа А , высший  сорт  данный показатель не  должен превышать 6 ,0%. В макаронных  изделиях  имеющихся  у нас на  складе   -  нет продукции  с показателем  превышающим  требования  ГОСТ" - утверждает производитель.

Также в компании подчеркивают, что макаронные  изделия под ТМ Гранмулино производятся на оборудовании с низкотемпературной   сушкой, что  позволяет  сохранять полезные  свойства  зерна. Поэтому макароны этой марки считаются полезным  продуктом.             Напомним, что макаронные  изделия   под Торговой  маркой "Гранмулино" неоднократно были  победителем в  программе  "Контрольная  закупка".

Напомним, что ранее Российская система качества пришла к выводу, что произведенные в Алтайском крае спагетти Granmulino не соответствуют государственному стандарту. Об этом сообщается на сайте утвержденного правительством РФ ведомства. "На упаковке производитель заявил о соответствии продукции ГОСТу, однако в ходе исследования было зафиксировано нарушение государственного стандарта по процентному содержанию сухого вещества, перешедшего в варочную воду", - говорится в сообщении ведомства.

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