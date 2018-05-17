Производителя крупы в Алтайском крае обвиняют в обмане покупателей

Антимонопольщики возбудили дело в отношении ООО "МК Роса" и ООО "Торговый дом Алтайская сказка"

17 мая 2018, 14:21

Фото: sovetreklama.org

Антимонопольщики в Алтайском крае возбудили дело в отношении производителя крупы за обман потребителей и неисполнение выданного предупреждения.

Алтайское УФАС не нашло нарушений в формировании цен на хлеб и молоко

Алтайское УФАС не нашло нарушений в формировании цен на хлеб и молоко

Как уточняют в пресс-службе регионального УФАС, речь идет об ООО "МК Роса" и ООО "Торговый дом Алтайская сказка". Основанием для возбуждения дела стало неисполнение предупреждения антимонопольного ведомства, выданного компаниям в связи с выявлением в их действиях признаков нарушения законодательства.

Дело в том, что ранее признаки недобросовестной конкуренции были установлены в действиях указанных компаний при проведении рекламной акции по продвижению цельнозерновых хлопьев ТМ "Алтайская сказка".

"На упаковках продукции размещалась информация "+25% В ПОДАРОК 500 г по цене 400 г". Однако фактически в розничных торговых сетях "акционный" товар не пробивался со скидкой, а продавался по цене обычных упаковок. В ходе расследования было установлено, что предполагаемая "скидка-подарок" в 25% (100 г хлопьев) изначально была заложена в стоимость "акционного" товара. Это подтверждала информация производителя, размещенная на сайте, "*стоимость одной упаковки хлопьев ТМ "Алтайская Сказка" 500 г равна стоимости одной упаковки аналогичных хлопьев 400 г ТМ "ALTALIA" (прим. ТМ "ALTALIA" также выпускается ООО "МК "Роса"). Однако о данном существенном условии акции не сообщалось на упаковках, что фактически исключало возможность получить 25% (100 г) хлопьев в подарок", - констатируют антимонопольщики.

В этой связи компаниям выдали предупреждение о прекращении распространения недостоверной информации, которое необходимо было исполнить до 27 апреля.

Любопытно, что об исполнении выданного предупреждения фирмы отчитались в установленные сроки, однако в розничных сетях были зафиксированы факты продажи "акционной" продукции ТМ "Алтайская сказка", по которой было вынесено предупреждение.

Теперь рассмотрение дела назначено на 29 мая. Правонарушителям грозит наказание.

Алтайское УФАС подозревает барнаульский комбинат в

Алтайское УФАС подозревает барнаульский комбинат в "молочном демпинге"

Комментарии
    Новости партнеров