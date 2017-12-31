Производственный цех в Барнауле тушили 28 человек

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Пожар в производственном цехе произошел днем в воскресенье, 31 декабря, в Барнауле, информирует ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Адрес, где случилось ЧП, в экстренном ведомстве не уточняют. Известно, что данные о возгорании поступили в 13:01. Ликвидировать пожар удалось в 13:34.

"Для тушения пожара от МЧС России привлекались 28 человека личного состава, 8 единицы техники", - добавляют в ведомстве. О пострадавших не сообщается.