Производство детской мебели в Алтайском крае выросло почти в 12 раз

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Объемы производства детской продукции значительно увеличились в Алтайском крае, сообщает Минэкономразвития региона со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

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Прочее Промышленность Алтайского края продолжает расти быстрее российской "За январь – сентябрь 2017 года в Алтайском крае выпуск творога и творожных продуктов для детей раннего возраста вырос на 24,9% по отношению к январю – сентябрю 2016 года, питьевых сливок для детей дошкольного и школьного возраста – на 11,3%, кисломолочных продуктов для детей раннего возраста – на 6,8%, молочной продукции для детского питания – на 6,1%", - констатируют в министерстве.

В 11,7 раза в регионе возросло производство детской деревянной мебели, в 1,3 раза увеличился объем выпуска обуви детской с верхом из текстильных материалов.

Вместе с тем в крае зафиксирован рост производства одежды и аксессуаров для детей младшего возраста. Например, производство трикотажных или вязаных изделий выросло в 5,3 раза, а изделий из текстильных материалов – в 2,3 раза, ползунков – на 13,9%, а костюмов и комбинезонов – в 37,3 раза.

Напомним, что в период с января по сентябрь 2017 года сводный индекс промышленного производства в Алтайском крае составил 104,6% при среднем значении по России 101,8%.