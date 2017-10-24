Производство детской мебели в Алтайском крае выросло почти в 12 раз
Также растут объемы производства детской одежды и продуктов питания
24 октября 2017, 08:04
Фото: gizn-biz.ru
Объемы производства детской продукции значительно увеличились в Алтайском крае, сообщает Минэкономразвития региона со ссылкой на данные Алтайкрайстата.
В 11,7 раза в регионе возросло производство детской деревянной мебели, в 1,3 раза увеличился объем выпуска обуви детской с верхом из текстильных материалов.
Вместе с тем в крае зафиксирован рост производства одежды и аксессуаров для детей младшего возраста. Например, производство трикотажных или вязаных изделий выросло в 5,3 раза, а изделий из текстильных материалов – в 2,3 раза, ползунков – на 13,9%, а костюмов и комбинезонов – в 37,3 раза.
Напомним, что в период с января по сентябрь 2017 года сводный индекс промышленного производства в Алтайском крае составил 104,6% при среднем значении по России 101,8%.
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