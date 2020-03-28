"Проклятое место". Иномарки лоб в лоб столкнулись в Барнауле

Лобовое ДТП случилось в Барнауле днем 28 марта на пересечении улиц Балтийской и Сиреневой, сообщают очевидцы в паблике barnaul.insta.

Столкнулись предположительно Toyota Mark II и внедорожник. На место происшествия прибыли бригада скорой медицинской помощи и сотрудники ДПС.

По словам местной жительницы, на этом месте часто случаются серьезные аварии.

"Какое-то проклятое место. Я там скорость снижаю всегда! Аварии постоянно, и девушку там сбили насмерть", – рассказала горожанка.

Как ранее писал amic.ru, сразу три человека погибли в другом лобовом ДТП – автобус, следовавший из Барнаула в Междуреченск, столкнулся с легковушкой, водитель которой пытался скрыться с места аварии.