Прокуратура Барнаула начала проверку по факту ЧП в зоопарке Барнаула

Фото: hotelworkers.org

Прокуратура Индустриального района Барнаула проводит проверку по факту ЧП в местном зоопарке, сообщает пресс-служба ведомства.

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В прокуратуре намерены оценить действия сотрудников зоопарка по обеспечению безопасности пребывающих на его территории граждан и качеству оказания услуг. Также ведомство даст оценку родителям, которые допустили нахождение детей без взрослых вечером в общественном месте.

Как ранее сообщало ИА "Амител", инцидент, связанный с нападением тигра на 13-летнюю девочку, произошел в барнаульском зоопарке вечером 10 апреля, когда две несовершеннолетние подружки проникли на территорию уже закрытого учреждения.

13-летняя девочка перелезла через ограду вольера с тигром, после чего хищник схватил ее за ноги. Девочка получила многочисленные раны и была госпитализирована. Сейчас ее жизнь вне опасности.

В настоящее время известно, что несовершеннолетняя употребляла алкоголь. Разбирательство ведется по линии Следственного комитета и полиции.