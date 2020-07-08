Прокуратура Барнаула оценит законность голосования по "Городу трудовой доблести"

Прокуратура Барнаула оценит законность голосования по присвоению звания "Город трудовой доблести", сообщает официальный Telegram-канал Алтайского отделения КПРФ.

Отмечается, что ведомство рассмотрит доводы персека крайкома КПРФ Марии Прусаковой насчет правомерности, санитарной безопасности проведения голосования и выделения бюджетных средств по вопросу присвоения гражданами почетного звания "Город трудовой доблести".

Ранее стало известно, что ни один из городов Алтайского края не получил звания "Город трудовой доблести". На этот статус претендовали Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск, однако ни один из них в озвученном президентом Владимиром Путиным списке не оказался.