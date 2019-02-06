Прокуратура нашла нарушения в декларациях 16 депутатов Рубцовска

Прокуратура Рубцовска обнаружила неточности в декларациях 16 депутатов местного Горсовета. Об этом порталу Amic.ru рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Вопросы есть к декларациям 16 депутатов разных фракций. Всего в Горсовете 28 народных избранников. Соответствующая бумага уже поступила в представительный орган, вопрос будет рассмотрен в ближайшее время. Имена депутатов нам пока неизвестны.

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Депутат краевого парламента, рубцовская коммунистка Вероника Лапина сообщила Amic.ru, что по ее информации ошибки не серьезные, Горсовет не согласится с требованием прокуратуры о сложении мандатов и вопрос будет урегулирован в досудебном порядке.

Получить комментарий в самом Горсовете на момент публикации не удалось. Редакция Amic.ru направила запрос в прокуратуру.

Речь идет о декларациях еще за 2017 год. Именно в сентябре 2017 года был сформирован действующий шестой созыв, работать эти депутаты будут до сентября 2022 года. В составе Горсовета 28 человек (половина по спискам партий, половина по одномандатным округам). Из них 14 единороссов, семь коммунистов, шесть представителей ЛДПР и всего один от партии "Справедливая Россия".

Напомним, прокуратура находит ошибки в декларациях и у городских, и у сельских депутатов. Так, в декларациях за 2017 год обнаружены неточности у 14 депутатов Барнаульской гордумы, дела шести из них уже рассматриваются в суде. В Бийске в суде дела семи местных депутатов. В Алтайском крае есть прецеденты, когда народных избранников лишали мандатов на этом основании, но пока это было только на сельском и районном уровне.