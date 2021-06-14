Прокуратура не смогла установить, почему Пивоварка стала белой и зловонной

Краевая прокуратура провела проверку состояния реки Пивоварки и не смогла установить причину, по которой вода в ней стала белой и дурно пахнущей. Об этом сообщили активисты ОНФ.

Напомним, что цвет реки неоднократно менялся. В августе 2018 года речка внезапно помутнела и стала молочного цвета. Это было связано с попаданием в неё загрязняющих веществ. Изменение цвета повторилось и в 2020 году. В очередной раз горожане заметили загрязнение в марте 2021 года.

В прокуратуре отметили, что проверка проводилась на участке от улицы Малахова и далее до впадения Пивоварки в Барнаулку.

"В ходе осмотра следов слива и сброса сточных вод и жидких бытовых отходов не обнаружено, специфический запах отсутствует", – сообщили в ведомстве.