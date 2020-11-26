Прокуратура потребовала исключить из думы Бийска двух депутатов

Гордума Бийска 27 ноября рассмотрит требование прокуратуры об исключении двух депутатов от партии КПРФ, которые вовремя не подали декларации о доходах и имуществе за 2019 год, сообщает "Бийский рабочий".

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По информации издания, Алексей Кульбякин запоздал всего на несколько дней, а Самира Кондаурова – на несколько месяцев. Так как они прошли в думу по партийным спискам, в случае исключения коммунисты просто заменят их другими представителями партии.

Бийские журналисты выяснили, что депутатский корпус не намерен выгонять запоздавших с отчетностью коллег.

Один из доводов для такого настроя – это уважительные причины, по которым парламентарии не подали документы вовремя. Так, один из депутатов болел, а другой находился за пределами региона. К тому же декларации они в итоге все-таки представили.

"Депутатам, дословно, предложили "не заниматься каннибализмом", требуя исключения своих коллег, – пишет газета. – Правда, сами депутаты вспомнили, что некоторых участников первого декларационного скандала они все-таки съели".

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Отметим, что декларационный скандал в бийской думе уже случался. Так, в середине прошлого года депутаты гордумы устроили настоящий демарш против исключения коллег за ошибки в декларациях.

22 августа сразу после начала заседания Бийской городской Думы депутат от "Единой России" Константин Белый попросил об экстренном объявлении перерыва для совещания фракции. Примечательно, что именно в этот день планировалось вынести для обсуждения вопрос о лишении депутатских полномочий после декларационного скандала.

В повестку заседания гордумы включили вопрос, касающийся лишения мандатов четырех депутатов: двоих от "Единой России" (Константин Белый, Игорь Степанов), одного от ЛДПР (Александр Вишняков) и еще одного от КПРФ (Александр Хлыновский).

Народные избранники должны были подготовиться и выступить с ответом. Однако после перерыва депутаты фракции к работе не вернулись, поэтому продолжение заседания стало неправомочным, поскольку осталось всего 14 человек – менее половины.

Позднее депутаты гордумы Бийска приняли поправки в устав города и регламент представительного органа, смягчающие ответственность за неверные или неполные сведения в декларациях о доходах. Это позволило им применить более мягкое наказание для народных избранников.