Прокуратура проверит информацию о свалке строительного мусора на берегу Оби в Барнауле

Природоохранная прокуратура проверит сведения СМИ о складировании строительного мусора на берегу Оби, информирует пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Как ранее сообщали "Вести Алтай", местные жители обнаружили рядом со стоянкой арестованных автомобилей свалку строительного мусора на улице Клубная Гора у берегового склона реки Оби. При этом выброс отходов – услуга не бесплатная, и организаторы "полигона" берут за это деньги. По словам горожан, это продолжается уже второй год.

Прокурор Алтайского края Александр Руднев поручил природоохранной прокуратуре проверить информацию о мусорной свалке в зеленой зоне у Оби. "В случае подтверждения изложенных фактов к нарушителям будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", – сказано в сообщении прокуратуры.