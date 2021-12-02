Прокуратура: раненый в алтайском селе школьник госпитализирован

Мальчик, который был ранен во время стрельбы из пневматического пистолета в алтайской школе, госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, об инциденте стало известно 2 декабря. Сообщалось, что десятиклассник пришёл в школу с пневматическим пистолетом и стал стрелять по деревьям. Одна пуля отрикошетила и попала в голову восьмикласснику. По информации ряда источников, ребёнку оказали помощь и отпустили, однако по сообщению прокуратуры подросток попал в больницу.

"Мальчик после полученного ранения госпитализирован и проходит лечение", – сказано в сообщении ведомства.

Прокуратура организовала проверку. Ранее проверку начали также и представители Следственного комитета.