Прокуратура: раненый в алтайском селе школьник госпитализирован
Ребёнок проходит лечение
2 декабря 2021, 13:39, Илья Звягинцев
Мальчик, который был ранен во время стрельбы из пневматического пистолета в алтайской школе, госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Напомним, об инциденте стало известно 2 декабря. Сообщалось, что десятиклассник пришёл в школу с пневматическим пистолетом и стал стрелять по деревьям. Одна пуля отрикошетила и попала в голову восьмикласснику. По информации ряда источников, ребёнку оказали помощь и отпустили, однако по сообщению прокуратуры подросток попал в больницу.
"Мальчик после полученного ранения госпитализирован и проходит лечение", – сказано в сообщении ведомства.
Прокуратура организовала проверку. Ранее проверку начали также и представители Следственного комитета.
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