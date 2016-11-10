Прокуратура взыскивает с ААЭП внесенную студентами плату за обучение

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История с возвратом студентам Алтайской академии экономики и права денег за обучение получила продолжение — прокуратура добилась взыскания средств и продолжает контролировать ситуацию.

Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в вузе была проведена проверка в связи с приостановкой образовательной деятельности в ААЭП. Прокуратура выявила нарушения прав бывших студентов и работников образовательной организации.

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Прочее Студенты лишенной аккредитации ААЭП "выбивают" деньги за обучение

В частности, выяснилось, что вуз не соблюдал сроки выплаты заработной платы. Помимо этого, в надзорном ведомстве подчеркивают, что ранее внесенная студентами плата за обучение на 2016-2017 учебный год после их перевода не была возвращена.

"Приказом ректора срок их возврата определен в три месяца, чем нарушено их право на образование в связи с необходимостью повторной оплаты обучения", – указывают в прокуратуре.

В этой связи руководителю вуза было внесено представление, а также вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. В результате незаконный приказ был отменен.

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"В целях защиты прав бывших студентов на образование прокурором города с их согласия в суд направлены исковые заявления, три из которых рассмотрены и удовлетворены. Вопрос погашения долга перед бывшими студентами академии остается на контроле в прокуратуре города", – резюмируют в правоохранительном ведомстве.

Как сообщал ранее портал Amic.ru, в начале учебного года в Алтайской академии экономики и права ввиду отсутствия лицензии на образовательную деятельность были приостановлены занятия.

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Также начал решаться вопрос о переводе учащихся в другие вузы. Затем студенты академии заявили, что имеют проблемы с возвратом денег, уплаченных ААЭП за обучение.