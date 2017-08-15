Промышленность Алтайского края за семь месяцев выросла на 6,2%
В обрабатывающем секторе сводный индекс производства оказался еще более существенным
Фото: livejournal.com
Промышленность Алтайского края по итогам первых семи месяцев текущего года продолжает показывать рост — сводный индекс производства в январе - июле составил 106,2%.
В краевом министерстве экономического развития уточняют, что в аналогичном периоде прошлого года индекс промпроизводства был куда более скромным — 101%.
В обрабатывающей промышленности региона рост еще более заметен. За семь месяцев этого года он составил 107,8%.
Максимальное увеличение производства (в 1,8 раза) зафиксировано в сфере выпуска прочих транспортных средств и оборудования.
Также существенную динамику демонстрирует отрасль пищевой и перерабатывающей промышленности, производство напитков, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, химическое производство, производство готовых металлических изделий.