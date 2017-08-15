Промышленность Алтайского края за семь месяцев выросла на 6,2%

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Промышленность Алтайского края по итогам первых семи месяцев текущего года продолжает показывать рост — сводный индекс производства в январе - июле составил 106,2%.

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В краевом министерстве экономического развития уточняют, что в аналогичном периоде прошлого года индекс промпроизводства был куда более скромным — 101%.

В обрабатывающей промышленности региона рост еще более заметен. За семь месяцев этого года он составил 107,8%.

Максимальное увеличение производства (в 1,8 раза) зафиксировано в сфере выпуска прочих транспортных средств и оборудования.

Также существенную динамику демонстрирует отрасль пищевой и перерабатывающей промышленности, производство напитков, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, химическое производство, производство готовых металлических изделий.