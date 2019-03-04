Промышленный "небоскреб" начала ХХ века снесли в Барнауле

Фото: Urban History, Даня Шелеп

В Барнауле пошел под снос главный производственный корпус Барнаульского маслобойного завода. Здание было построено в годы Первой мировой войны и долгое время было символом предприятия. Как пишут в сообществе Urban History, для того времени это был настоящий небоскреб: во всем городе к 1917 году насчитывалось не более пяти зданий такой высоты.

Информация о комплексе появилась относительно недавно. В 2016 году кандидат исторических наук, преподаватель АлтГУ Данил Дегтярев вместе со своим молодым коллегой Евгением Клепиковым выявили данные постройки как комплекс промышленных дореволюционных зданий.