Пропала собака: жительница Барнаула просит помочь найти черного лабрадора
Полуторагодовалая собака потерялась в районе Баюновских ключей
11 сентября 2017, 11:36
Читательница портала Amic.ru Анастасия Начарова просит помощи в поисках пропавшей собаки — черного лабрадора.
Жительница Барнаула рассказала, что полуторагодовалая собака потерялась 8 сентября в районе Баюновских ключей.
"Могла побежать в сторону города. Кто располагает любой информацией, звоните, очень надеемся на любую помощь, девочка очень контактная, ласковая, любит детей, добрая, вознаграждение гарантируем за любую достоверную информацию", - отметила горожанка.
В случае обнаружения собаки граждан просят звонить по телефонам: 8-961-240-44-71, 8-913-245-54-15. Хозяева животного гарантируют вознаграждение.
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