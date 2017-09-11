Пропала собака: жительница Барнаула просит помочь найти черного лабрадора

Читательница портала Amic.ru Анастасия Начарова просит помощи в поисках пропавшей собаки — черного лабрадора.

Жительница Барнаула рассказала, что полуторагодовалая собака потерялась 8 сентября в районе Баюновских ключей.

"Могла побежать в сторону города. Кто располагает любой информацией, звоните, очень надеемся на любую помощь, девочка очень контактная, ласковая, любит детей, добрая, вознаграждение гарантируем за любую достоверную информацию", - отметила горожанка.

В случае обнаружения собаки граждан просят звонить по телефонам: 8-961-240-44-71, 8-913-245-54-15. Хозяева животного гарантируют вознаграждение.



