Пропавшая без вести молодая москвичка может находиться в Алтайском крае

Фото: vk.com/la_altay

Молодая москвичка, пропавшая 24 мая, может находиться на территории Алтайского края.

Ориентировку на исчезнувшую девушку распространили в сообществе алтайского отделения поискового отряда "Лиза Алерт".

"Внимание! Помогите найти человека! Пропала Малышева Дарья Андреевна, 23 года, Москва. 24.05.2016 около 20:30 ушла из дома, с тех пор информации о ней нет. Может находиться в любом регионе", - говорится в сообщении.

Приметы пропавшей: рост 178 сантиметров, глаза голубые, среднего телосложения, волосы черные.

Была одета: синие джинсы, белая кофта с оранжевыми вставками, синие кеды.