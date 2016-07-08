Пропавшая без вести молодая москвичка может находиться в Алтайском крае
Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" просят жителей региона обратить внимание на ориентировку исчезнувшей девушки
8 июля 2016, 17:27
Фото: vk.com/la_altay
Молодая москвичка, пропавшая 24 мая, может находиться на территории Алтайского края.
Ориентировку на исчезнувшую девушку распространили в сообществе алтайского отделения поискового отряда "Лиза Алерт".
"Внимание! Помогите найти человека! Пропала Малышева Дарья Андреевна, 23 года, Москва. 24.05.2016 около 20:30 ушла из дома, с тех пор информации о ней нет. Может находиться в любом регионе", - говорится в сообщении.
Приметы пропавшей: рост 178 сантиметров, глаза голубые, среднего телосложения, волосы черные.
Была одета: синие джинсы, белая кофта с оранжевыми вставками, синие кеды.
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