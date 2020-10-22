Пропавшего жителя Барнаула в черной одежде нашли живым

Поисковики отряда "Лиза Алерт" сообщили о том, что 37-летнего жителя Барнаула нашли живым.

Сообщения о пропаже Антона Акуленко появились в социальных сетях 21 октября. Согласно информации поисковиков, местоположение мужчины было неизвестно с 19 октября.

"Найден, жив", – говорится в сообщении. Подробности не приводятся.

Ранее amic.ru писал о том, что в Алтайском крае нашли пенсионера с возможной потерей памяти. Мужчина перестал выходить на связь 19 октября. Его местонахождение оставалось неизвестным дольше суток. Об обстоятельствах, при которых пожилой мужчина был найден, поисковики не рассказали.