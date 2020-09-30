Пропавших в Горном Алтае подростков искали пять дней

Сотрудники полиции обнаружили двоих 15-летних подростков, которые сбежали из алтайской школы-интерната для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей 25 сентября.

Местонахождение пропавших не могли установить на протяжении пяти дней. 30 сентября пресс-служба МВД по Республике Алтай уточнила, что школьников нашли в селе Чоя. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, уточнили правоохранители.

По факту исчезновения школьников правоохранительные органы проводят проверку. Они выясняют все обстоятельства инцидента.