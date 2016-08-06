Пропавший 14-летний барнаульский подросток обнаружен живым

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Подросток 14-ти лет, пропавший в Барнауле 2 августа, обнаружен живым.

"Найден, жив", - проинформировали в сообществе отряда волонтеров "Лиза Алерт". Об обстоятельствах, при которых был обнаружен молодой человек, не сообщается.

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Напомним, что 14-летний Вадим Изотов ушел из дома 2 августа. В связи с пропажей мальчика Следственный комитет начал проверку.

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