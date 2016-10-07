Пропавшую барнаульскую пенсионерку нашли живой

Фото: vk.com/la_altay

Пенсионерка, пропавшая в Барнауле 3 октября, найдена живой, сообщили поисковики в паблике волонтеров "Лиза Алерт".

В сообщении коротко отмечается: "Найдена, жива". Другие подробности не называются.

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Напомним, что Любовь Фатеева 1957 года рождения ушла из дома 3 октября. В ориентировке отмечалось, что женщина может быть дезориентирована.