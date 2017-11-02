Прощание со старейшим алтайским артистом Самохваловым прошло в Барнауле

Фото: katun24.ru

В Алтайском краевом театре драмы в четверг, 2 ноября, простились со старейшим артистом Алексеем Самохваловым. Об этом сообщает телеканал "Катунь 24".

Канал опубликовал в соцсетях ролик, в котором можно увидеть, как проходило прощание с артистом.

Напомним, что Самохвалов скончался во вторник, 31 октября. Артисту было 95 лет. Подчеркивается, что он до последнего времени играл в спектаклях "Два ангела – четыре человека" и "Собачье сердце".

Самохвалов являлся уроженцем Тюмени. Позднее его семья перебралась в Барнаул. Он начал свой творческий путь в труппе Барнаульского драматического театра. Артист сыграл 300 ролей и поставил 40 спектаклей.