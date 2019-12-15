Прощай, рак. Уникальные операции на головном мозге будут делать в Новосибирске

Центр ядерной медицины Медицинского института им. Сергея Березина заработал в Новосибирске. В здании площадью 4 тыс. квадратных метров установлено современное диагностическое оборудование, сообщает пресс-служба Новосибирской области.

В центре будут делать уникальные операции на головном мозге с помощью гамма-ножа. Этот аппарат проводит высокоточное одномоментное облучение патологий. Операция проходит за один день, она полностью бескровна и безболезненна для пациента. Пока таких аппаратов только семь в стране.

На базе медучреждения работает лаборатория для производства и расфасовки радиофармпрепаратов, которые будут применять в лечении пациентов. Здесь же собираются готовить врачей для ядерной медицины.

Объект рассчитан на обслуживание до 7-8 тысяч человек ежегодно. Услугами центра смогут пользоваться жители всего Сибирского федерального округа.

Медицинский институт им. Сергея Березина объединяет почти 100 диагностических центров в России, Армении, на Украине и два центра ядерной медицины. Сейчас строительство ПЭТ-центров МИБС ведется в Томске, Барнауле, Мурманске, а также одобрена заявка на возведение такого объекта в Нижнем Новгороде.