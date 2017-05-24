Прощай, школа! В 42-й гимназии выпускники устроили шоу. Фото

Не только запомнить школьные годы, но и оставить память о себе пытаются современные выпускники барнаульских школ. В последние годы стало доброй традицией, когда накануне последнего звонка одиннадцатиклассники устраивают яркий красочный флешмоб. Танцы, песни, акробатические номера - на этом представлении старшеклассники выкладываются "по полной". И с них, действительно, берут пример младшие классы. Фотограф ИА "Амител" побывал на предпрощании выпускников в 42-й школе. Смотрите, что там устроили одиннадцатиклассники.