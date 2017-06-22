Прощай, школа: в Алтайском крае начинаются выпускные балы

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Период выпускных балов начинается в Алтайском крае в пятницу, 23 июня – в этом году в нашем регионе со школьной скамьей попрощаются 11 тысяч юношей и девушек.

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Вопрос дня Как нельзя отмечать выпускные в школах и детских садах Алтайского края?

По информации краевого министерства образования и науки, торжества по случаю вручения выпускникам аттестатов о среднем общем образовании пройдут в школах до 30 июня.

Из 11 тысяч выпускников более 1200 ребят будут награждены медалью "За особые успехи в учении". К слову, в прошлом году с отличием школу окончил каждый десятый выпускник.

В дни проведения выпускных балов в Алтайском крае будут усилены меры безопасности, а на торжественных мероприятиях установят дежурство полиции, пожарных и медиков.

Также отметим, что с лучшими выпускниками края 23 июня встретится губернатор Александр Карлин. Пообщаться с главой региона отличники смогут в большом зале регионального правительства.

На это мероприятие приглашены 89 человек, среди которых победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также победители и призеры спортивных соревнований и творческих конкурсов.

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