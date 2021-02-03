"Прощай, учитель и коллега". Как провожали в последний путь Александра Назарчука

Церемония прощания с трагически погибшим алтайским политиком Александром Назарчуком прошла 3 февраля в Барнауле. Проводить в последний путь экс-председателя краевого парламента пришли больше сотни человек: это бывшие коллеги Александра Григорьевича, чиновники, депутаты Госдумы и АКЗС, общественники, а также знакомые и близкие. Многие плакали, не стесняясь слез. Пришел на прощание и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который подчеркнул, что Назарчук и при жизни был человек-легенда:

"Огромное трудолюбие, целеустремленность, верность своим идеалам и интересам Алтайского края всегда отличали Александра Григорьевича. Начав путь с помощника бригадира, он поднялся до больших высот на государственном уровне. Даже в самые сложные годы, когда в обществе наступил раскол, продолжал заниматься созидательной деятельностью. Имел свою точку зрения и всегда прямо ее высказывал. Человек-легенда", – сказал губернатор Виктор Томенко.

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко выразил глубокие соболезнования родным и близким и отметил, что на высоких постах Назарчук был действительно лицом Алтайского края.

"Был нашим человеком в Москве. Александр Григорьевич – наш коллега, наш учитель", – сказал Романенко.

Как прошла церемония прощания, смотрите в нашем фоторепортаже.

Напомним, тело экс-председателя краевого парламента Александра Назарчука обнаружили в доме его сына в поселке Солнечный. Предварительная версия причины смерти – отравление угарным газом. Следственное управление возбудило уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Александр Назарчук родился в 1939 году в Романовском районе. Окончил Алтайский аграрный институт по специальности агроном. Был директором совхоза "Гуселетовский". В 1987 году Назарчук назначен первым заместителем председателя крайисполкома. Александр Григорьевич был депутатом Верховного Совета РСФСР. С 1994 по 1995 год – министр сельского хозяйства России. Долгие годы возглавлял региональный парламент.