Проспект Социалистический перекроют в Барнауле 29 марта

Фото: spasskdal.ru

Участок проспекта Социалистического в Барнауле перекроют с 17:00 29 марта в связи с проведением открытого общегородского (гарнизонного) развода полицейских нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка.

Это мероприятие должно было состояться накануне, но его перенесли на четверг.

Во время церемонии будет закрыто движение всех видов транспорта по проспекту Социалистическому на участке от улицы Пушкина до улицы Ползунова.

Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда.