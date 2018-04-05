Просто космос: скидки 20% на плитку и сантехнику от KERAMA MARAZZI

Космические скидки представила KERAMA MARAZZI: 20% на все коллекции керамической плитки, керамогранита, сантехники бренда (кроме новинок 2018 г.)

Космос – это что-то непостижимое для человека, невообразимое и потрясающее. Смотря на небо, каждый задумывается о том, что же нас ждет там: что-то большое, неповторимое и непостижимое.

Керамическая плитка и сантехника KERAMA MARAZZI со скидкой 20% в начале строительного сезона – это ли не космос? Только 10 дней барнаульцы смогут получить космическую выгоду практически на все покупки.

В фирменных магазинах KERAMA MARAZZI бесплатно по вашим размерам разработают дизайн-проект, и вы увидите, как воплощается ваша мечта. Опытные продавцы помогут определиться с выбором, рассчитают необходимое количество плитки, посоветуют идеальные варианты для вашего дома.

"Марчиана"

Старая цена Новая цена 729 руб. м² 583 руб. м²

"Маттоне"

Старая цена Новая цена 1105 руб. м² 884 руб. м²

"Ньюпорт"

Старая цена Новая цена 964 руб. м² 771 руб. м²

"Салерно"

Старая цена Новая цена 1086 руб. м² 869 руб. м²

"Летний сад"

Старая цена Новая цена 683 руб. м² 546 руб. м²

"Традиция"

Старая цена Новая цена 673 руб. м² 538 руб. м²

"Вилла Флоридиана"

Старая цена Новая цена 689 руб. м² 551 руб. м²

"Вилла Юпитера"

Старая цена Новая цена 865 руб. м² 692 руб. м²

"Вилланелла"

Старая цена Новая цена 1020 руб. м² 816 руб. м²

*Дизайн-проект предоставляется покупателю бесплатно

Квалифицированные продавцы в фирменных магазинах KERAMA MARAZZI помогут определиться с выбором.

Фирменный магазин KERAMA MARAZZI в г. Барнауле:

ул. Малахова, 94б, тел. 8 (3852) 27-10-97

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**Список коллекций, участвующих в акции, уточняйте у продавцов магазина.

***В акции не участвуют: клей, затирка, крестики и другие штучные товары. На время акции скидки не суммируются.

****Цены действительны на момент публикации. Предложение не является публичной офертой