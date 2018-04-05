Просто космос: скидки 20% на плитку и сантехнику от KERAMA MARAZZI
Приобрести керамическую плитку и сантехнику со скидкой возможно с 12 по 22 апреля
Космические скидки представила KERAMA MARAZZI: 20% на все коллекции керамической плитки, керамогранита, сантехники бренда (кроме новинок 2018 г.)
Космос – это что-то непостижимое для человека, невообразимое и потрясающее. Смотря на небо, каждый задумывается о том, что же нас ждет там: что-то большое, неповторимое и непостижимое.
Керамическая плитка и сантехника KERAMA MARAZZI со скидкой 20% в начале строительного сезона – это ли не космос? Только 10 дней барнаульцы смогут получить космическую выгоду практически на все покупки.
В фирменных магазинах KERAMA MARAZZI бесплатно по вашим размерам разработают дизайн-проект, и вы увидите, как воплощается ваша мечта. Опытные продавцы помогут определиться с выбором, рассчитают необходимое количество плитки, посоветуют идеальные варианты для вашего дома.
|Старая цена
|Новая цена
|729 руб. м²
|583 руб. м²
|Старая цена
|Новая цена
|1105 руб. м²
|884 руб. м²
|Старая цена
|Новая цена
|964 руб. м²
|771 руб. м²
|Старая цена
|Новая цена
|1086 руб. м²
|869 руб. м²
|Старая цена
|Новая цена
|683 руб. м²
|546 руб. м²
|Старая цена
|Новая цена
|673 руб. м²
|538 руб. м²
|Старая цена
|Новая цена
|689 руб. м²
|551 руб. м²
|Старая цена
|Новая цена
|865 руб. м²
|692 руб. м²
|Старая цена
|Новая цена
|1020 руб. м²
|816 руб. м²
*Дизайн-проект предоставляется покупателю бесплатно
Квалифицированные продавцы в фирменных магазинах KERAMA MARAZZI помогут определиться с выбором.
Фирменный магазин KERAMA MARAZZI в г. Барнауле:
ул. Малахова, 94б, тел. 8 (3852) 27-10-97
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**Список коллекций, участвующих в акции, уточняйте у продавцов магазина.
***В акции не участвуют: клей, затирка, крестики и другие штучные товары. На время акции скидки не суммируются.
****Цены действительны на момент публикации. Предложение не является публичной офертой