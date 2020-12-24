Просто назови код. Билайн запустил услугу для быстрых и безопасных консультаций

Билайн запустил услугу "Цифровой код", которая упрощает обслуживание клиентов. Теперь для распознания владельца номера вместо персональных данных будут использовать цифровой код.

При подключении услуги клиент получает уникальную комбинацию цифр в SMS-сообщении. Теперь достаточно сообщить ее сотруднику call-центра, чтобы получить необходимую информацию по своему номеру или выполнить то или иное действие с ним. Цифровой код используется для идентификации абонента и заменяет необходимость каждый раз полностью называть фамилию, имя и отчество и паспортные данные владельца номера, при этом обеспечивая безопасность.

При обращении в центр поддержки клиенту достаточно отправить бесплатное SMS со словом "код" на номер 6011. В ответ на номер поступит сообщение с одноразовым кодом, который будет действовать 48 часов с момента получения.

Услуга бесплатна и доступна для физических лиц и клиентов, подключенных к программе "Моя Компания" от "Билайн Бизнес". Подключить цифровой код можно несколькими способами:

Позвонив по номеру 8 800 700 0611/0611. В данном случае клиенту будет необходимо назвать фамилию, имя, отчество и паспортные данные.

Отправив заявление на адрес электронной почты otvet@beeline.ru.

В одном из офисов Билайн или в салонах официальных дилеров Билайн. При себе необходимо иметь паспорт.

Более подробная информация доступна на сайте.