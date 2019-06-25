Протекает крыша и рушится фасад: как в Барнауле достраивают Художественный музей

Журналисты краевых СМИ впервые за три года побывали внутри все еще строящегося здания на площади Октября, где должен будет разместиться Художественный музей Алтайского края. Три года здание площадью 12 тысяч квадратных метров простаивало из-за банкротства подрядчика. Как результат - возникли ряд серьезных дефектов: протекает крыша, есть вопросы к несущим конструкциям, начал рушиться фасад.

Кто строит

Напомним, к реконструкции Государственного художественного музея в Барнауле приступили в 2012 году. Подрядчиком выступила компания "СтройГАЗ", которая выполнила 70% работ. Однако обанкротилась. Контракт расторгли, работы на объекте приостановили. По результатам конкурса в 2018 году госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ выиграла компания "Селф".

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Как рассказал журналистам министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев, рабочим пришлось предпринять множество усилий, чтобы исправить возникшие дефекты на недострое - здание простояло три года без консервации. В целом размер ущерба оценивается в 30 миллионов рублей. По словам министра, поскольку прежний подрядчик обанкротился, взыскать с него эту сумму не получится.

Общая стоимость работ по новому контракту составляет 611,7 миллиона рублей. Деньги будут выделены из краевого бюджета. Еще около 600 миллионов уйдет на закупку оборудования.

Когда построят

Ожидается, что полностью работы по реконструкции завершатся в течение двух лет. И весной 2021 года наконец-то музей откроет свои двери.

В 2019 году подрядчик проведет тепло в здание, отремонтирует протекающую крышу, полностью завершит работы по внешнему облику музея. 2020 год уйдет на чистовую отделку и закупку оборудования.

В целом видно, что на объекте есть "жизнь", полным ходом ведутся работы, а потому высока вероятность, что ремонт будет закончен в срок. В любом случае легендарный музей в этом году примет окончательный внешний вид и барнаульцы смогут сами оценить, как он будет вписываться в архитектурный ансамбль города.

Что будет

Согласно плану, после масштабной реконструкции площадь музея увеличится больше чем в пять раз и составит около 12 тыс. кв. метров. В центральной части музея запланирован "зал торжественных приемов" на 200 мест. Предполагается и зал для размещения экспозиций культурно-выставочного центра Государственного Русского музея. Напомним, соглашение с ним было подписано в 2015 году. После открытия в музее можно будет проводить множество массовых мероприятий, в том числе конференции, концерты, фольклорные праздники и мастер-классы.

В целом Алтайский Художественный музей должен будет стать одним из самых больших в России за Уралом.

Добавим, что пока строился культурный объект, в стране прошла Олимпиада в Сочи, произошел "Майдан" на Украине, где уже трижды сменился президент, прошли чемпионат мира по футболу, а также в отставку ушел губернатор Алтайского края Александр Карлин, который и был инициатором реконструкции. Его, к слову, уже пообещали пригласить на открытие музея в 2021 году.