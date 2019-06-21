Протестируй автомобиль мечты от АЕМ и выиграй iPhone Apple или StarLine

Только с 19 по 30 июня 2019 года АЕМ Холдинг проводит уникальный тест-драйв "В яблочко". Акция предоставляет возможность не только получить удовольствие от управления комфортабельным автомобилем, но и стать обладателем iPhone 8, сигнализации StarLine и других призов.

Для этого необходимо выполнить всего одно условие – заполнить анкету и пройти тест-драйв любого автомобиля в любом из автосалонов АЕМ Холдинга: TOYOTA, VOLKSWAGEN, LEXUS, AUDI (г. Барнаул: ул. Попова 165, Павловский тракт, 164).

1 июля 2019 года всем участникам тест-драйвов будут присвоены номера. Свой номер можно узнать 1 июля по ссылке в шапке официального аккаунта в Instagram. Если участник прошел тест-драйв нескольких автомобилей, то ему присваивается несколько номеров.

Уже 2 июля 2019 года с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире официального аккаунта в Instagram будут определены победители.

Узнать подробности акции и записать на тест-драйв можно прямо сейчас по телефонам:

Toyota 8 (3852) 23-23-23;

Lexus 8 (3852) 23-22-22;

Volkswagen 8 (3852) 23-00-00;

Audi 8 (3852) 29-00-00.

АЕМ Холдинг

Адреса автосалонов

TOYOTA, VOLKSWAGEN: г. Барнаул, ул. Попова 165

Телефон: 8 (3852) 23-23-23, 8 (3852) 23-00-00

LEXUS, AUDI: г. Барнаул, Павловский тракт, 164

Телефон: 8 (3852) 23-22-22, 8 (3852) 29-00-00