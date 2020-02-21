Протестируй. Как подобрать кружок для ребенка и не прогадать

Футбольная секция, театральный кружок или клуб робототехники? С подобным выбором сталкивается, наверное, каждый родитель, который подбирает дополнительные занятия для ребенка. Ведь так важно, чтобы с самого раннего возраста малыш всесторонне развивался, не боялся заводить новые знакомства и смог найти хобби по душе. Кружков и секций много, а финансовые возможности, к сожалению, не безграничны и всегда есть опасение, что ребенок забросит занятия и замкнется в себе. Так как выбрать правильную секцию? Где ребенку будет комфортно, а где нет? Чтобы прекратить эти метания и сделать правильный выбор, предлагаем пройти тест и определить, к чему он предрасположен.

Центр детских инноваций Next

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