Фундамент для разработчика. Что такое прототипирование сайта и для чего оно нужно

Постройка любого дома начинается с проектирования. Ведь прежде чем закладывать фундамент, нужно решить, для чего строят здание. От этого зависит, как оно будет выглядеть, насколько безопасным получится и как долго сможет простоять.

Так же и при создании дизайна. Хороший дизайн — не тот, который всем нравится, а тот, который выполняет поставленные задачи. Это намного больше, чем привлекательная картинка, и создание его начинается далеко не с графических редакторов.

Смысл важнее картинки

Основная миссия дизайна — коммуникация. Он должен максимально ясно передать клиенту или покупателю сообщение, заложенное в бренд. И чтобы заложить это сообщение в визуальный образ, нужно сначала:

— определить цели и задачи проекта;

— проанализировать сферы и конкурентов;

— создать карту и прототип сайта.

Прототип — это основа. На этапе прототипирования дизайнер вместе с разработчиком определяет путь пользователя, выстраивает архитектуру сайта, решает, в каких местах нужны будут вспомогательные элементы. Результат прототипирования выглядит как серая схема с текстовыми элементами. С такой схемой удобно вносить доработки, обсуждать коррективы с клиентом.

Кроме того, когда клиент схематично видит сайт, он не отвлекается на субъективное восприятие картинки, а наблюдает за структурой. Это помогает создать действительно удобный продукт.

Digital-фундамент

Правильно поставленная задача и хороший брифинг — залог того, что сайт будет качественно выполнять все свои задачи. Именно на эти данные будут опираться специалисты при создании прототипа. В агентстве Zavod над ним работают дизайнер, копирайтер и маркетолог. Пошагово работа выглядит так:

Изучение брифа клиента, постановка задач для сайта, определение целевого действия. Анализ сайтов конкурентов, выделение основных принципов продаж в нише. Составление карты сайта (на какой странице какие действия будет выполнять пользователь). Если это лендинг, составление порядка блоков. Отрисовка скетча-наброска, проверка гипотез пользовательского поведения (какое желание или какая потребность и в какой момент возникнет у пользователя). Отрисовка самого прототипа в программе.

Профессионалы никогда не приступают к созданию сайта без прототипа. В digital-агентстве Zavod этот этап считают фундаментальным. Кстати, сейчас у них действует специальное предложение — минус 30% на создание сайта при наличии старого до 28 февраля 2022. Подробности акции уточняйте по номеру 23-03-76.

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